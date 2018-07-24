Google начала разработку бесплатного «убийцы» WhatsApp

Уже несколько месяцев назад, стало известно про переименование Android Messages в Android Chat, что указывает на приобретение программой функций полноценного мессенджера, который будет доступен на всех устройствах, где установлена соответствующая операционная система.Представляется определенная логичность данного шага от Google, чтобы создать мессенджера с нуля, необходима кропотливая и крайне затратная, а так же непростая задача. Чтобы добиться от Android Chat большей популярности и успешности, американские специалисты решили как можно чаще обновлять приложение, при этом добавляя новые его возможности.Для полноценного запуска Android Chat придется подождать конца года, такое сообщение поступило от компании. Так же отмечается, что к этому времени Google так же обновит состав своего фирменного ПО.