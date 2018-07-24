АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики
EUR 74.13 USD 63.20
Курс валют на 24.07.2018

Google начала разработку бесплатного «убийцы» WhatsApp

Согласно опубликованной информации, известны намерения корпорация Google, начиная с 2018 года, полностью улучшить все свое программное обеспечение, выпуск которого прошел за последнее десятилетие. Приоритетная задача - выпуск мессенджера, который может стать потенциальным «убийцей» не только известного WhatsApp, но даже Viber и Telegram.

Уже несколько месяцев назад, стало известно про переименование Android Messages в Android Chat, что указывает на приобретение программой функций полноценного мессенджера, который будет доступен на всех устройствах, где установлена соответствующая операционная система.
Google начала разработку бесплатного «убийцы» WhatsApp


Представляется определенная логичность данного шага от Google, чтобы создать мессенджера с нуля, необходима кропотливая и крайне затратная, а так же непростая задача. Чтобы добиться от Android Chat большей популярности и успешности, американские специалисты решили как можно чаще обновлять приложение, при этом добавляя новые его возможности.

Для полноценного запуска Android Chat придется подождать конца года, такое сообщение поступило от компании. Так же отмечается, что к этому времени Google так же обновит состав своего фирменного ПО.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Беременный» живот Ксении Собчак бесследно исчез
Российские школьники заработали призовые места на
Специалисты Boeing нашли недочеты в работе
Аппарат Mars Express представил снимки
Ученые установили скорость движения нейтрино
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна
Совет Великобритании по биоэтике позволит
Ксения Бородина заявила, что с первого взгляда
Ученые: Куркума снижает риск развития диабета и
Google начала разработку бесплатного «убийцы»
Ирина Пинчук подружилась с мамой Романа Гриценко
Корнуолл стал местом встречи с иными мирами и
Сотрудники компании ООО «Гигиена Сервис» требуют
Бред Питт заявил, что Анджелина Джоли была более
Экс-священник из «Дома-2» прервал отпуск с
Ученые прогнозируют снижение уровня кислотности
Ольга Бузова и Филипп Киркоров заинтриговали
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути
Фанаты Евгении Феофилактовой глумились над фото
63-летняя супруга Гогена Солнцева хочет, чтобы ее
Новый седан версии Mercedes-Benz A-Class
Ученые обнаружили новую связь между запахом и
Ольга Бузова сверкнула помолвочным кольцом, а
Поклонники снова разглядели беременность у
Вызывают рак: В США назвали самые опасные
Фанаты подозревают Ксению Бородину в зависти
Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец: «Все
Российские жители откажутся от интернет-покупкок
Эксперты уточнили возможности «безопасного
Компанией Sony создан сенсор для камер смартфонов
Просмотреть все новости