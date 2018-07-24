Ученые прогнозируют снижение уровня кислотности Мирового океана

Таким образом, впервые за 14 миллионов лет данный показатель имеет возможность стать ниже и побить рекорд. Изменения среды обитания для морских животных имеет катастрофические последствия, и сейчас специалисты пытаются подробно изучить, как именно повлияет снижение кислотности. Отмечается, что на сегодняшний день pH самый низкий за последние 2 млн. лет.Считается, что если уровень выбросов углекислого газа останется неизменным, то к 2100 году концентрация этого компонента в Мировом океане составит 930 частей на миллион. Сегодня этот показатель в два раза ниже. В ходе изучения кислотности океана и концентрации СО2 в атмосфере с помощью анализа окаменелостей, ученые поняли, что такого высокого показателя не было со времен среднего миоцена.