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Компания Astrobotic Technology выбрала разработчика двигателя для спускаемого лунного модуля

Стало известно, что представители компании Astrobotic Technology определились с выбором разработчика двигателя для их лунного посадочного модуля Peregrine. Для аппарата, с грузоподъемностью 265 кг силовую систему создаст предприятие Dynetics. Кроме этого специалисты компании займутся разработкой различных электронных систем и систем ориентации модуля в пространстве.

Компания Astrobotic Technology выбрала разработчика двигателя для спускаемого лунного модуля


Peregrine должны оснастить пятью двигателя, которые будут работать на основе гидразина и закиси азота. Для ориентации модуля в пространстве планируется применить 12 малых двигателей с небольшой тягой.

Стоит отметить, что Astrobotic Technology уже заключили контракт с ULA на запуск Peregrine к спутнику Земли через два года на борту ракеты-носителя Atlas V.

Сообщается, что стоимость 1 килограмма полезной нагрузки для заказчиков Astrobotic составит 1,8 млн. долларов. 1 кг груза для лунохода обойдется в 2 млн. долларов, а за бронирование места в аппарате придется заплатить 250 тысяч долларов.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:15
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