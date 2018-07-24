Компания Astrobotic Technology выбрала разработчика двигателя для спускаемого лунного модуля

Peregrine должны оснастить пятью двигателя, которые будут работать на основе гидразина и закиси азота. Для ориентации модуля в пространстве планируется применить 12 малых двигателей с небольшой тягой.Стоит отметить, что Astrobotic Technology уже заключили контракт с ULA на запуск Peregrine к спутнику Земли через два года на борту ракеты-носителя Atlas V.Сообщается, что стоимость 1 килограмма полезной нагрузки для заказчиков Astrobotic составит 1,8 млн. долларов. 1 кг груза для лунохода обойдется в 2 млн. долларов, а за бронирование места в аппарате придется заплатить 250 тысяч долларов.