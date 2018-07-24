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Рогозин назвал самые интересные, по его мнению, направления в изучении космоса

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин рассказал, какие, по его мнению, области изучения космоса наиболее интересны. Он считает, что в этом списке должны быть поиск внеземной жизни и разработка технологий спасения Земли от атаки астероидов.

Рогозин назвал самые интересные, по его мнению, направления в изучении космоса


Касательно поиска внеземной жизни Рогозин рассказал в рамках ответа на вопрос одного школьника о приоритетных задачах в области изучения космоса. Глава Роскосмоса сказал, что под внеземной жизнью он подразумевал не только разумных инопланетных существ, гуманоидов, но и обычных одноклеточных и многоклеточных микроорганизмов. Он также вспомнил о скором запуске российско-марсианской миссии ExoMars, которая предназначена как раз для поиска следов жизни на Красной планете.

Что касается разработки технологии защиты от астероидов, то здесь Рогозин сказал, что на сегодняшний день метода изменения опасной траектории космического объекта у людей нет. Хоть астрономы пока не обнаружили потенциально опасных тел, в скором времени это может случиться. По мнению Рогозина, в разработке технологии должны участвовать разные страны, а не специалисты только одного государства.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:45
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