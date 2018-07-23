Сотрудники компании ООО «Гигиена Сервис» требуют от гендиректора Александра Бушины выплаты долгов по зарплате
Как сообщается на новостном сайте, сотрудники предприятия ООО «Гигиена Сервис» составили коллективное обращение к генеральному директору предприятия Александру Бушине с требованием выплатить им долги по зарплате. Помимо этого в письме были указаны и другие пункты.
Сообщается, что к Бушине обратилось около сорока работников. Свои требования они разместили на сайте компании. Как пишут авторы письма, они недовольны тем, что вместо выплаты зарплат прибыль выводится заграницу.
Известно, что кроме выплаты долгов по зарплате от Бушина требуют оплатить рекламную кампанию для продукции «Натали» и «МобиПисс», чтобы организация смогла получить 30% рынка. Кроме этого сотрудникам необходимо, чтобы счета предприятия были разблокированы, поскольку пока невозможно сохранять нормальную деятельность предприятия.
Также отмечается, что в списке требований есть пункты о выводе ООО «Гигиена Сервис МЕД» из «черного» списка поставщиков и возобновлении нормальных отношений с иностранными поставщиками для повышения качества предлагаемой продукции.