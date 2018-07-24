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Эксперты уточнили возможности «безопасного режима» на Android

Как сообщили эксперты, с помощью «безопасного режима» на Android, можно определить причины неисправности или значительных задержек в работе устройства. Специалисты рекомендуют обязательную активацию данной функции, до принятия решения о посещении салонов по ремонту гаджетов.

Чтобы включить «безопасный режим», для устройств с Android старше 6-й версии, необходимо отключить, удержанием кнопки питания смартфона или планшета, и согласиться с предложением на активацию специального типа интерфейса. «Безопасный режим» выключится при повторной перезагрузке гаджета.
Эксперты уточнили возможности «безопасного режима» на Android


Типичная проблема Android-устройств их ощутимый перегрев, а так же зависание и быстрая разрядка. В данных случаях не исключаются последствия от вредоносного ПО. В ходе проведения анализа, после включения функции «безопасного режима», фоновые приложения полностью деактивируются. Если будет заметно улучшение работоспособности гаджета в этих условиях, значит, проблемой служила определенная программа, которую необходимо удалить.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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