Эксперты уточнили возможности «безопасного режима» на Android

Чтобы включить «безопасный режим», для устройств с Android старше 6-й версии, необходимо отключить, удержанием кнопки питания смартфона или планшета, и согласиться с предложением на активацию специального типа интерфейса. «Безопасный режим» выключится при повторной перезагрузке гаджета.Типичная проблема Android-устройств их ощутимый перегрев, а так же зависание и быстрая разрядка. В данных случаях не исключаются последствия от вредоносного ПО. В ходе проведения анализа, после включения функции «безопасного режима», фоновые приложения полностью деактивируются. Если будет заметно улучшение работоспособности гаджета в этих условиях, значит, проблемой служила определенная программа, которую необходимо удалить.