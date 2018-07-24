Инженеры Facebook создают спутник для раздачи интернета всему миру

Благодаря новым достижениям в сфере беспроводного интернета, появится возможность получения постоянного широкополосного доступа к Всемирной сети из регионов, где нет возможности проведения линий волоконно-оптических кабелей. Деталях новшества не разглашаются. Как информирует медиа-издание Wired, сейчас Athena представлен, как версия очередного исследовательского проекта.Совсем недавно, компанией Facebook закрыта разработка конструкций последних моделей беспилотных дронов. Перемещаться в воздушном пространстве летательные аппараты должны были, используя энергию солнечных батарей. Согласно проектной документации, основная задача БПЛА была направлена на организацию раздачи интернета для труднодоступных районов Земли.Как предположили эксперты, основная причина ухода с рынка компании, связана с низким уровнем рентабельности проекта, а так же достаточно высокой конкуренцией. В настоящее время, девиз Марка Цукерберга, как он сам выразился, является использование интернета для «объединения всех людей мира».