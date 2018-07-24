Конспирологи: Античными цивилизациями использовались ноутбуки

Согласно предположениям учёных, античные цивилизации являлись намного более развитыми, в сравнении с тем, как считали раньше. В свою очередь доказательства такой теории появляются периодически по всему миру. Таким доказательством выступает необычное изображение, непосредственно на котором статуя в руках держит ноутбук. Данное необычное изваяние, которое по мнению конспирологов способно переписать историю, расположено на сегодняшний день в стенах лос-анджелесского художественного музея Гетти. Стоит отметить, что творение искусства относится к греко-римской эпохе.Изображение демонстрирует двоих людей, один из которых в руках держит предмет, который очень напоминает современные ноутбуки. По мнению исследователей, это может являться доказательством того, что существовавшие древние цивилизации имели контакт с пришельцами.