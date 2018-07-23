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Эксперт рассказал своё мнение об отъезде из РФ адвоката избитого заключенного ярославской колонии

Сотрудники ФСИН в колонии в 2017 году на камеру зверски избили заключенного. Власти РФ заинтересовались данным вопиющим инцидентом, и начали следствие по данному факту.

Эксперт рассказал своё мнение об отъезде из РФ адвоката избитого заключенного ярославской колонии


Адвокат, выложившая в Сеть данное видео, покинула РФ. Женщина обратилась к российским властям, чтобы те обеспечили ей государственную защиту, так как она получает в свой адрес угрозы. «Политэксперт» обратился к директору столичной коллегии адвокатов Дмитрию Аграновскому, чтобы он выразил своё мнение касательно продвижения дела с избиением заключенного. Он отметил, что виновные по этому делу будут обязательно наказаны. Здесь вопрос в том, кого признают виновным, а также какие здесь будут последствия. По словам юриста расследование пройдет по 2 виткам. Будут найдены злоумышленники, избившие мужчину, и начнут выяснять источник утечки данных. Аграновский при этом заявил, что дал бы на месте ФСИН медаль человеку, рассказавшему, про творящийся в колонии беспредел. Это позволит искоренить такого рода случаи, улучшив в местах лишения свободы систему работы

Между тем адвокат уверен, что государство в настоящее время делает много усилий, чтобы до конца довести это дело, а также наказать виновных.
 
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Политика / Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:38
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