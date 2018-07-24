Шведская модель хочет отрастить самые большие в мире ягодицы

Наташа Краун являющаяся моделью из Швеции, заявила, что собирается нарастить самые большие на планете ягодицы. Девушка для этого сядет на специальную диету. В свою очередь она будет ежедневно питаться пиццей, макаронами и шоколадным коктейлем. 24-летняя модель в месяц употребляет в пищу примерно шесть килограмм шоколадной пасты. Окружность бедер Краун на сегодняшний день насчитывает 183 сантиметра. Наташа отмечает, что чем больше наберет веса, тем у нее будет больше попа. Девушка для этого сделает все возможное.Стоит отметить, что первую процедуру, подразумевающую увеличение ягодиц, Наташа Краун сделала ещё в 20 лет. Модель также делала пластические операции, которые касаются увеличения губ и груди. Краун заявила, что она любит, когда трясутся ее ягодицы во время ходьбы.