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Шведская модель хочет отрастить самые большие в мире ягодицы

Шведская модель планирует отрастить самые большие ягодицы. Наташа Краун специально для этого придумала особенную диету. В данном случае требуется ежедневно употреблять в пищу пиццу, макароны, а также пить шоколадный коктейль.

Шведская модель хочет отрастить самые большие в мире ягодицы


Наташа Краун являющаяся моделью из Швеции, заявила, что собирается нарастить самые большие на планете ягодицы. Девушка для этого сядет на специальную диету. В свою очередь она будет ежедневно питаться пиццей, макаронами и шоколадным коктейлем. 24-летняя модель в месяц употребляет в пищу примерно шесть килограмм шоколадной пасты. Окружность бедер Краун на сегодняшний день насчитывает 183 сантиметра. Наташа отмечает, что чем больше наберет веса, тем у нее будет больше попа. Девушка для этого сделает все возможное.

Стоит отметить, что первую процедуру, подразумевающую увеличение ягодиц, Наташа Краун сделала ещё в 20 лет. Модель также делала пластические операции, которые касаются увеличения губ и груди. Краун заявила, что она любит, когда трясутся ее ягодицы во время ходьбы.
 
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В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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