В Москве жилье бизнес-классастало популярней стандартных квартир впервые с 2014 года

Эксперты отмечают, что в первые 6 месяцев этого года смогли реализовать 15 200 единиц элитных квартир, а также 14 800 единиц обычного жилья. В данном сегменте показатели упали на 4,2 процента и 23 процента соответственно. Риэлторами отмечается, что на территории Москвы первый раз за последние 4 года предложение купить в новостройках квартиры бизнес-класса превысило показатель прошлого года в массовом сегменте. 3 года назад вырос неожиданно объем поступивших предложений массового жилья. В свою очередь причинами этому может являться освоение промышленных участков, а также сложности в сложившейся экономической ситуации, которые спровоцировали спрос на доступное жильё.Рынок недвижимости в конце позапрошлого года начал возвращаться к прошлым данным. Это может свидетельствовать касательно преодоления кризиса. В данном случае положительную роль сыграло также снижение ставок по ипотеке.