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В Москве жилье бизнес-классастало популярней стандартных квартир впервые с 2014 года

На территории Москвы квартиры бизнес-класса являются более популярными в сравнении со стандартным жильем начиная впервые с 2014-го года.

В Москве жилье бизнес-классастало популярней стандартных квартир впервые с 2014 года


Эксперты отмечают, что в первые 6 месяцев этого года смогли реализовать 15 200 единиц элитных квартир, а также 14 800 единиц обычного жилья. В данном сегменте показатели упали на 4,2 процента и 23 процента соответственно. Риэлторами отмечается, что на территории Москвы первый раз за последние 4 года предложение купить в новостройках квартиры бизнес-класса превысило показатель прошлого года в массовом сегменте. 3 года назад вырос неожиданно объем поступивших предложений массового жилья. В свою очередь причинами этому может являться освоение промышленных участков, а также сложности в сложившейся экономической ситуации, которые спровоцировали спрос на доступное жильё.

Рынок недвижимости в конце позапрошлого года начал возвращаться к прошлым данным. Это может свидетельствовать касательно преодоления кризиса. В данном случае положительную роль сыграло также снижение ставок по ипотеке.
 
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Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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