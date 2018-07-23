Эпатажный участник «Дома-2» Дмитрий Кварацхелия разочаровал своих поклонников

«Во времена, когда искушенная публика перенасытилась однотипными шоу и контентом блогеров копирующих друг друга. Мы отважились сделать для вас нечто новое. Нечто поражающее ваше представление о возможностях и силе воли человека. Это состояние в котором все вокруг затихает и можно услышать свой собственный пульс. Когда все, что тебе хочется, находится в твоем распоряжении но ты готовишь себя к чему то большему. Когда все, о чем ты мечтаешь находится в поле твоего зрения но путь к мечте гораздо сложнее чем ты можешь себе представить и главное пережить очередной день...СКОРО! Следите за обновлениями! И не забывайте подписываться ведь самое интересное впереди друзья!!!», - написал эпатажный участник «Дома-2».

Ни для кого из зрителей прославленной телестройки не является секретом то, что Дмитрий в последнее время все чаще и чаще начал интриговать своих поклонников, обещая им в личном микроблоге, что совсем скоро он с бывшим участником «Дома-2» Никитой Шалюковым запустят нечто неимоверное.По словам Кварацхелия, они с Никитой планируют запустить очень крутое телешоу, которое перевернет мировоззрение многих его поклонников с ног на голову. Молодой человек уверяет, что фанаты реалити-шоу «Дом-2» будут повергнуты в шок, услышав все то, что они подготовили для телезрителей.Как бы то ни было, но в последнее время некоторые зрители принялись в один голос заявлять, что интрига, которую создал вокруг своего нового шоу Дмитрий, кажется, в некоторой степени подзатянулась.Несколько часов назад Кварацхелия опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый пост, в котором попросил своих подписчиков внимательно следить за его обновлениями и не забывать подписываться на него, чтобы не пропустить все самое интересное.Нужно подчеркнуть, что некоторые поклонники «Дома-2» на сегодняшний день принялись буквально в один голос заявлять, что Дмитрий Кварацхелия водит своих подписчиков за нос для того, чтобы с их помощью «набить» себе огромное количество подписчиков. Телезрители убеждены, что если бы молодому человеку было что рассказать на самом деле, он сделал бы это уже давно.