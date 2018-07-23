АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Эпатажный участник «Дома-2» Дмитрий Кварацхелия разочаровал своих поклонников

Эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Кварацхелия шокировал и разочаровал своих преданных фанатов.

Ни для кого из зрителей прославленной телестройки не является секретом то, что Дмитрий в последнее время все чаще и чаще начал интриговать своих поклонников, обещая им в личном микроблоге, что совсем скоро он с бывшим участником «Дома-2» Никитой Шалюковым запустят нечто неимоверное.

Эпатажный участник «Дома-2» Дмитрий Кварацхелия разочаровал своих поклонников

По словам Кварацхелия, они с Никитой планируют запустить очень крутое телешоу, которое перевернет мировоззрение многих его поклонников с ног на голову. Молодой человек уверяет, что фанаты реалити-шоу «Дом-2» будут повергнуты в шок, услышав все то, что они подготовили для телезрителей.

Как бы то ни было, но в последнее время некоторые зрители принялись в один голос заявлять, что интрига, которую создал вокруг своего нового шоу Дмитрий, кажется, в некоторой степени подзатянулась.

Несколько часов назад Кварацхелия опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый пост, в котором попросил своих подписчиков внимательно следить за его обновлениями и не забывать подписываться на него, чтобы не пропустить все самое интересное.

«Во времена, когда искушенная публика перенасытилась однотипными шоу и контентом блогеров копирующих друг друга. Мы отважились сделать для вас нечто новое. Нечто поражающее ваше представление о возможностях и силе воли человека. Это состояние в котором все вокруг затихает и можно услышать свой собственный пульс. Когда все, что тебе хочется, находится в твоем распоряжении но ты готовишь себя к чему то большему. Когда все, о чем ты мечтаешь находится в поле твоего зрения но путь к мечте гораздо сложнее чем ты можешь себе представить и главное пережить очередной день...СКОРО! Следите за обновлениями! И не забывайте подписываться ведь самое интересное впереди друзья!!!», - написал эпатажный участник «Дома-2».


Эпатажный участник «Дома-2» Дмитрий Кварацхелия разочаровал своих поклонников

Нужно подчеркнуть, что некоторые поклонники «Дома-2» на сегодняшний день принялись буквально в один голос заявлять, что Дмитрий Кварацхелия водит своих подписчиков за нос для того, чтобы с их помощью «набить» себе огромное количество подписчиков. Телезрители убеждены, что если бы молодому человеку было что рассказать на самом деле, он сделал бы это уже давно.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:56
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светящийся НЛО над озером попал на видео в
Фанаты выступили против съемок постаревшего
Ученые смогли остановить старение
Продажи седана Honda Inspire нового поколения в
Тара Рид надела бабушкины трусы под прозрачное
В Подмосковье в спортивной сумке нашли труп
Эксперт рассказал своё мнение об отъезде из РФ
Экс-солистка коллектива Hi-Fi назначила дату
При виде камер Борис Моисеев разозлился и начал
Муж насадил Эмили Ратаковски на пожарный гидрант
Русская Кардашьян похвасталась «выпрыгивающей» из
Певица Валерия заинтриговала фанатов снимком с
Полину Гагарину раскритиковали за похвалу Собянина
Эпатажный участник «Дома-2» Дмитрий Кварацхелия
Ким Кардашьян высмеяли поклонники за неумелый
Наталья Рудова опубликовала интимное видео из
После жалоб Максима Виторгана, Ксения Собчак
Диетологи рассказали о времени и продуктах для
Целлюлит Ольги Рапунцель показали крупным планом
Переводчик Google начал предсказывать конец света
Андрей Чуев решил худеть тем же методом, что и
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасной
В Сети появился новый трейлер «Фантастических
Российские ученые разработали усовершенствованные
В ДНР молния убила женщину и ребенка
Павел Прилучный после ленты с Анной Цукановой
Учёные рассказали о грядущем вымирании
Ученые: Грибы с Дальнего востока могут лечить рак
Дмитрий Дмитренко пожаловался на недосыпание и
Аномальная жара в Японии побила рекорд за всю
Просмотреть все новости