Huawei удалось обогнать Apple и Samsung по уровню продаж в России

Про Samsung ничего нельзя сказать, южнокорейский гигант набрал всего 13% онлайн-продаж. Стоит отметить, что еще мае, Huawei значительно уступала Samsung соответствующей доле рынка России. Как предполагается, после пересмотра менеджерами компании своей политики, был запущен целый ряд акций. Благодаря такому своевременному подходу, компанией успешно достигнуты такие результаты.Помимо прочего, смартфоны Huawei находятся в более дешевом ценовом диапазоне, при более широком выборе устройств, что не может предложить Samsung. Так же, играет свою роль более удачная оптимизация компанией фирменных процессоров Kirin, в отличие от работы в данном направлении над южнокорейскими процессорами Exynos. Смартфоны Samsung поставляются в России в основном на базе этих чипов.