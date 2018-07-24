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Huawei удалось обогнать Apple и Samsung по уровню продаж в России

Согласно итогам, которые подведены за июнь месяц, компания Huawei вышла на лидирующие позиции по продажам в России, обогнав все остальные бренды. Как указывают данные, доля онлайн-продаж Huawei выросла до показателя 21%. Относительно бывшего лидера Apple, доля его через интернет снизилась до 19%.

Про Samsung ничего нельзя сказать, южнокорейский гигант набрал всего 13% онлайн-продаж. Стоит отметить, что еще мае, Huawei значительно уступала Samsung соответствующей доле рынка России. Как предполагается, после пересмотра менеджерами компании своей политики, был запущен целый ряд акций. Благодаря такому своевременному подходу, компанией успешно достигнуты такие результаты.
Huawei удалось обогнать Apple и Samsung по уровню продаж в России


Помимо прочего, смартфоны Huawei находятся в более дешевом ценовом диапазоне, при более широком выборе устройств, что не может предложить Samsung. Так же, играет свою роль более удачная оптимизация компанией фирменных процессоров Kirin, в отличие от работы в данном направлении над южнокорейскими процессорами Exynos. Смартфоны Samsung поставляются в России в основном на базе этих чипов.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 03:00
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