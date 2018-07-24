Должникам алиментов в РФ могут запретить выдавать права на вождение

В ФССП считают, что важно идти по линии, подразумевающей ограничение личных неимущественных прав данных лиц. В свою очередь службой судебных приставов предлагается ГИБДД не разрешать потенциальным должникам по алиментам в РФ сдавать на водительские права. Также предлагается заставить работодателей проводить проверку соискателей рабочих мест непосредственно на наличие у тех долгов. Представители ФССП заявляют, что пока люди не рассчитаются по имеющимся долгам, они будут перемещаться пешком либо на общественном транспорте.Между тем приставы могут узнать касательно приёма на работу должников после стартового поступления в пенсионный фонд РФ. Работодатели смогут самостоятельно сообщать по онлайн-почте про обнаружение задолжавшихся. Искать данных граждан поможет информация из больниц, непосредственно куда обращались должники.