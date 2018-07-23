Целлюлит Ольги Рапунцель показали крупным планом

«Ну ладно вам! Подумаешь целлюлит..Она же не так давно родила и еще грудью кормит. Спортом заниматься нельзя. Подрастет Василиса и Ольга приведет свое тело в порядок!», «Целлюлит есть даже у очень худых девушек!», «Операторы какие-то подставные!», - пишут в Сети фанаты Рапунцель.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что длинноволосая красавица не единожды становилась объектом для насмешек хейтеров. Притом, не только находясь в Периметре телепроекта, но и за его воротами.Как бы то ни было, но с появлением на свет наследницы, во всяком случае, в это верила сама Ольга, многое должно было поменяться и поменяться, конечно же, в лучшую сторону.Не так давно Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вместе со своей дочерью Василисой вернулись на «Дом-2». На сегодняшний день молодое семейство вовсю демонстрирует поклонникам телестройки идеальную семейную парочку. Вдобавок, новоиспеченная мамочка и вовсе перестала заявлять, что является «брендом» реалити-шоу. Однако, как оказалось, это ей не очень помогает.Нужно сказать, что на данный момент многочисленные телезрители начали замечать, что операторы в открытую издеваются над Ольгой Рапунцель. Большинство преданных поклонников «Дома-2» и вовсе уверены в том, что это делается по указанию руководства телепроекта.Дело в том, что несколько дней назад в Сеть были опубликованы фотографии, на которых крупным планом запечатлена обвисшая грудь Ольги, которую вряд ли можно было бы спрятать в настолько глубоком вырезе халата.А теперь в Интернет попали снимки, на которых запечатлен целлюлит Рапунцель, который покрывает не только ее мягкое место, но и всю поверхность бедра. Некоторые недоброжелатели длинноволосой красавицы уверены, что на этом все не закончится и что дальше будет больше и интереснее.Стоит подчеркнуть, что несмотря на огромнейшее количество нелицеприятных комментариев в сторону целлюлита Ольги Рапунцель, многие ее фанаты тут же принялись заступаться за свою любимицу.Некоторые заявили, что «бренд» телепроекта не так давно родила, чтобы успеть привести свое тело в порядок, а кое-кто и вовсе подметил, что даже у некоторых худых девушек есть целлюлит.