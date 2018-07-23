Целлюлит Ольги Рапунцель показали крупным планом

Эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель дала новый повод своим недоброжелателям «постебаться» над собой.
Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что длинноволосая красавица не единожды становилась объектом для насмешек хейтеров. Притом, не только находясь в Периметре телепроекта, но и за его воротами.
Как бы то ни было, но с появлением на свет наследницы, во всяком случае, в это верила сама Ольга, многое должно было поменяться и поменяться, конечно же, в лучшую сторону.
Не так давно Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вместе со своей дочерью Василисой вернулись на «Дом-2». На сегодняшний день молодое семейство вовсю демонстрирует поклонникам телестройки идеальную семейную парочку. Вдобавок, новоиспеченная мамочка и вовсе перестала заявлять, что является «брендом» реалити-шоу. Однако, как оказалось, это ей не очень помогает.
Нужно сказать, что на данный момент многочисленные телезрители начали замечать, что операторы в открытую издеваются над Ольгой Рапунцель. Большинство преданных поклонников «Дома-2» и вовсе уверены в том, что это делается по указанию руководства телепроекта.
Дело в том, что несколько дней назад в Сеть были опубликованы фотографии, на которых крупным планом запечатлена обвисшая грудь Ольги, которую вряд ли можно было бы спрятать в настолько глубоком вырезе халата.
А теперь в Интернет попали снимки, на которых запечатлен целлюлит Рапунцель, который покрывает не только ее мягкое место, но и всю поверхность бедра. Некоторые недоброжелатели длинноволосой красавицы уверены, что на этом все не закончится и что дальше будет больше и интереснее.
Стоит подчеркнуть, что несмотря на огромнейшее количество нелицеприятных комментариев в сторону целлюлита Ольги Рапунцель, многие ее фанаты тут же принялись заступаться за свою любимицу.
Некоторые заявили, что «бренд» телепроекта не так давно родила, чтобы успеть привести свое тело в порядок, а кое-кто и вовсе подметил, что даже у некоторых худых девушек есть целлюлит.
«Ну ладно вам! Подумаешь целлюлит..Она же не так давно родила и еще грудью кормит. Спортом заниматься нельзя. Подрастет Василиса и Ольга приведет свое тело в порядок!», «Целлюлит есть даже у очень худых девушек!», «Операторы какие-то подставные!», - пишут в Сети фанаты Рапунцель.