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Психологи рассказали об "иллюзии контроля" у людей

Психологи рассказали касательно "иллюзии контроля" у людей. В школе бизнеса провели исследование по данной теме. Речь идёт в отношении школы при Калифорнийском университете.

Психологи рассказали об "иллюзии контроля" у людей


Согласно мнению психологов, чувство контроля является положительным. При этом он должно иметься у каждого человека. Все люди могут держать себя в руках. Между тем не каждый из них способен справляться с теми или другими моментами, которые происходят в жизни. В свою очередь другие люди не могут в контроле держать даже самое элементарное. Это в частности касается собственного веса. В ученой среде "иллюзия контроля" считается уважительной, так как во многих случаях она является полезной для людей, в данном случае убивая тоску, а также уныние.

Согласно заявлению психологов, данное чувство нужно развивать в себе. В ином случае это ведёт к ошибкам, а также потерянным возможностям. Люди должны быть честными с собой. Они должны говорить правду, и в первую очередь непосредственно в свой адрес.
 
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Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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