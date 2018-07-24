Психологи рассказали об "иллюзии контроля" у людей

Согласно мнению психологов, чувство контроля является положительным. При этом он должно иметься у каждого человека. Все люди могут держать себя в руках. Между тем не каждый из них способен справляться с теми или другими моментами, которые происходят в жизни. В свою очередь другие люди не могут в контроле держать даже самое элементарное. Это в частности касается собственного веса. В ученой среде "иллюзия контроля" считается уважительной, так как во многих случаях она является полезной для людей, в данном случае убивая тоску, а также уныние.Согласно заявлению психологов, данное чувство нужно развивать в себе. В ином случае это ведёт к ошибкам, а также потерянным возможностям. Люди должны быть честными с собой. Они должны говорить правду, и в первую очередь непосредственно в свой адрес.