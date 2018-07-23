Муж насадил Эмили Ратаковски на пожарный гидрант

Двадцатисемилетняя модель Эмили Ратаковски с супругом попалась на глаза журналистам на улице Нью-Йорка. Пара обнималась и показывала окружающим свою любовь. Эмили пару месяцев назад тайно вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда. На днях знаменитость наконец-то показала свое обручальное кольцо фанатам. На фото, снятом папарацци, влюбленные обнимались, при этом нежно смотрели в глаза друг другу.Для романтической прогулки модель выбрала короткий топ и короткие джинсовые шорты. В один из моментов произошло то, чего совсем не ожидали увидеть журналисты. Страсть влюбленных накалилась до предела, и Себастьян насадил Эмили на пожарный гидрант. Судя по публикациям, Ратаковски осталась довольна слитием с гидрантом.