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Муж насадил Эмили Ратаковски на пожарный гидрант

Папарацци удалось снять на камеры уличную откровенную игру новоиспеченных супругов.

Муж насадил Эмили Ратаковски на пожарный гидрант


Двадцатисемилетняя модель Эмили Ратаковски с супругом попалась на глаза журналистам на улице Нью-Йорка. Пара обнималась и показывала окружающим свою любовь. Эмили пару месяцев назад тайно вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда. На днях знаменитость наконец-то показала свое обручальное кольцо фанатам. На фото, снятом папарацци, влюбленные обнимались, при этом нежно смотрели в глаза друг другу.

Муж насадил Эмили Ратаковски на пожарный гидрант


Для романтической прогулки модель выбрала короткий топ и короткие джинсовые шорты. В один из моментов произошло то, чего совсем не ожидали увидеть журналисты. Страсть влюбленных накалилась до предела, и Себастьян насадил Эмили на пожарный гидрант. Судя по публикациям, Ратаковски осталась довольна слитием с гидрантом.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:13
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