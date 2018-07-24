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Компанией Sony создан сенсор для камер смартфонов на 48 Мп

Компанией Sony создан сенсор для камер современных смартфонов на 48 Мп. Кроме отличного качества фото, а также видео, следует отметить, что этот девайс занимает 7 мм.

Компанией Sony создан сенсор для камер смартфонов на 48 Мп


Sony собирается на продажу выставить новый свой продукт Sony IMX586. Этот девайс будет полезным для разработчиков смартфонов. Есть вероятность, что в 2019 году появятся смартфоны с данным разрешением. Данный датчик изображения пока обладает наибольшим разрешением во всей индустрии, а также не имеет аналогов. Это устройство может повысить качество съёмки до 48 Мп, создавать изображения, имеющие разрешение 8000х 6000 пикселей. Устройство Sony IMX586 поможет снять видео в качестве 4 000 пикселей (4096 х2160 пикс). При максимальных настройках модель может захватить девяносто кадров в секунду.

В случае выбора максимальных настроек устройство может захватить 90 кадров за секунду. В случае выбора качества съемки 1920х 1080, получится 240 кадров за секунду; 1280х720 - 480. Устройство начнут поставлять в сентябре этого года. Цена составит 27 долларов.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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