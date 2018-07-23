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Андрей Чуев решил худеть тем же методом, что и Александр Гобозов

Многие зрители телепроекта «Дом-2» до сих пор не могут понять, как Александру Гобозову удалось за максимальные сроки – 2 месяца, сбросить более 20 килограмм и по молодеть, если в эфирах даже тренировок его не показывали.

По мнению большинства, мужчина принимал специальные порошки для похудения и пил жиросжигателями, которыми торговал, когда работал в сетевой компании. Однако насколько это предположение достоверно, неизвестно.

Андрей Чуев решил худеть тем же методом, что и Александр Гобозов

Сам участник реалити-шоу утверждает, что совсем скоро расскажет свой секрет, а потому поклонники с нетерпением ждут этого момента, особенно те, у кого имеется лишний вес.

Не остался в стороне и друг Александра, экс-герой «Дома-2» Андрей Чуев, который борется с лишним весом на протяжении нескольких месяцев, однако результат пока его не радует. Поэтому он решил выяснить у Гобозова чудодейственный способ и протестировать его на себе.

Андрей Чуев решил худеть тем же методом, что и Александр Гобозов

В своем микроблоге Андрей опубликовал видео, на котором он крупным планом показал пресс своего друга, затем его самого, а в завершении и себя. Чуев говорит, что Александр рассказал ему все тонкости быстрого похудения, а потому совсем скоро его тело тоже буде подтянутым и накачанным.

Что касается подписчиков, то они вдоволь повеселились над чувством юмора экс-участника, ведь ролик был снят в ироничном и юмористическом формате. Одни попросили мужчину поделиться секретом и с ними, другие наоборот порекомендовали не худеть так быстро, как Гобозов, поскольку организм испытывает большой стрес.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:51
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