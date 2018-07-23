Андрей Чуев решил худеть тем же методом, что и Александр Гобозов

По мнению большинства, мужчина принимал специальные порошки для похудения и пил жиросжигателями, которыми торговал, когда работал в сетевой компании. Однако насколько это предположение достоверно, неизвестно.Сам участник реалити-шоу утверждает, что совсем скоро расскажет свой секрет, а потому поклонники с нетерпением ждут этого момента, особенно те, у кого имеется лишний вес.Не остался в стороне и друг Александра, экс-герой «Дома-2» Андрей Чуев, который борется с лишним весом на протяжении нескольких месяцев, однако результат пока его не радует. Поэтому он решил выяснить у Гобозова чудодейственный способ и протестировать его на себе.В своем микроблоге Андрей опубликовал видео, на котором он крупным планом показал пресс своего друга, затем его самого, а в завершении и себя. Чуев говорит, что Александр рассказал ему все тонкости быстрого похудения, а потому совсем скоро его тело тоже буде подтянутым и накачанным.Что касается подписчиков, то они вдоволь повеселились над чувством юмора экс-участника, ведь ролик был снят в ироничном и юмористическом формате. Одни попросили мужчину поделиться секретом и с ними, другие наоборот порекомендовали не худеть так быстро, как Гобозов, поскольку организм испытывает большой стрес.