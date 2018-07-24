Новый седан версии Mercedes-Benz A-Class установил рекорд обтекаемости

Седан собрали на платформе MFA. Авто обладает наименьшим коэффициентом сопротивления для товарных ТС – 0,22. Это позволило установить ему рекорд обтекаемости. Новинка в плане внешности схожа с хэтчбеком Mercedes-Benz A-Class. При этом «четырёхдверку» наделили пересмотренными активными «жалюзями» для усиления охлаждения мотора, а также новым спойлером. На смену прошлой мультимедийной системы Comand в салоне пришла новая MBUX. В свою очередь ИИ может самообучаться, выполняя очень сложные задачи. Согласно ожиданиям производство модели будет налажено на мощностях немецкого завода в Раштатте, а также в рамках предприятия в мексиканском Агуаскальентесе. Сегодня в РФ предлагается новая генерация Mercedes-Benz A-Class.Авто пока предлагают с бензиновым 1,3-литровым мотором на 163 л. с. С ним сочетается семидиапазонный «робот».