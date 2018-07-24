Российские жители откажутся от интернет-покупкок из-за налогов

Таможенная служба России раньше предложила взимать пошлину непосредственно за ввоз товаров из за рубежа, независимо от их веса, стоимости. В настоящее время покупки облагаются налогом в 30%, если они весят свыше 31 кг либо их стоимость составляет больше 1 000 евро в месяц. Российское Минторг не принял предложение, однако решило уменьшить порог беспошлинного ввоза в текущем году до 500 евро, а также до 200 евро уже к 2020 году. Холдинг «Ромир» вследствие этого провел среди россиян опрос. Респондентами стали 4 000 человек из крупных российских городов.Стало известно, что 35 процентов российских жителей откажутся от интернет-покупок вследствие налогов. При этом 22% будут искать «обходные пути» чтобы приобрести товары в зарубежных интернет-магазинах. Только 9% россиян готовы платить налоги. Практически 1/3 опрошенных задаются вопросом, когда вступят в силу нововведения. Нужно отметить, что к предложению Минторга негативно отнеслись 27% россиян. 20 % при этом высказались «за».