Русская Кардашьян похвасталась «выпрыгивающей» из купальника грудью

Квитко обнародовала в своем микроблоге Instagram новые откровенные снимки, которые сделаны во время отдыха на пляже в Калифорнии. Русская Кардашьян снова похвасталась «выпрыгивающей» из купальника грудью. На фото модель предстала перед фанатами в слитном купальнике, солнцезащитных очках и яркой кофте. Поклонники в который раз восхищаются идеальными изгибами тела девушки. Фолловеры также спросили у модели, как достичь такой фигуры. Новые кадры особенно порадовали представителей сильного пола, назвавших Анастасию «убийственной красоткой». Фото оценили свыше 160 тысяч пользователей.Однако на этом Квитко не остановилась. Она обнародовала публикацию в леопардовом купальнике, который идеально подчеркнул пышные формы знаменитости. Пост оценили уже свыше 150 тысяч поклонников.