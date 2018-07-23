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Русская Кардашьян похвасталась «выпрыгивающей» из купальника грудью

Двадцатитрехлетняя Анастасия Квитко порадовала фанатов новыми откровенными публикациями с пляжа, чем привела поклонников в восторг. Подписчики буквально засыпали знаменитую модель комплиментами.

Русская Кардашьян похвасталась «выпрыгивающей» из купальника грудью


Квитко обнародовала в своем микроблоге Instagram новые откровенные снимки, которые сделаны во время отдыха на пляже в Калифорнии. Русская Кардашьян снова похвасталась «выпрыгивающей» из купальника грудью. На фото модель предстала перед фанатами в слитном купальнике, солнцезащитных очках и яркой кофте. Поклонники в который раз восхищаются идеальными изгибами тела девушки. Фолловеры также спросили у модели, как достичь такой фигуры. Новые кадры особенно порадовали представителей сильного пола, назвавших Анастасию «убийственной красоткой». Фото оценили свыше 160 тысяч пользователей.

Русская Кардашьян похвасталась «выпрыгивающей» из купальника грудью


Однако на этом Квитко не остановилась. Она обнародовала публикацию в леопардовом купальнике, который идеально подчеркнул пышные формы знаменитости. Пост оценили уже свыше 150 тысяч поклонников.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:11
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