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Супруга Уилла Смита за ироническое видео отомстила ему фото в бикини

На данный момент звездная чета отдыхает в Италии на яхте, откуда они для своих поклонников в Instagram устроили целое шоу.

Супруга Уилла Смита за ироническое видео отомстила ему фото в бикини


Уилл Смит с супругой Джадой Пинкетт-Смит, дочерью Уиллоби, сыновьями Джейденом и Треем поехали отдыхать в Италию. На днях артист в своем аккаунте Instagram поделился забавным роликом, на котором он приказывает членам своей семьи «предстать во всей красе» перед его подписчиками. Жена известного актера и дочь не слушаются его, на это заканчивается видео. После этого Джада отомстила супругу, обнародовав снимок в бикини. В подписи Пинкетт-Смит заявила, что не стерпела то, что Уилл «выставил ее сумасшедшей».

Супруга Уилла Смита за ироническое видео отомстила ему фото в бикини


Публикация жены Смита в бикини не оставила фанатов равнодушными. Поборники оценили фото, оставив более 400 000 лайков, при этом в комментариях похвалили сорокашестилетнюю Джаду Пинкетт-Смит за отличную физическую форму.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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