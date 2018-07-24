Супруга Уилла Смита за ироническое видео отомстила ему фото в бикини

Уилл Смит с супругой Джадой Пинкетт-Смит, дочерью Уиллоби, сыновьями Джейденом и Треем поехали отдыхать в Италию. На днях артист в своем аккаунте Instagram поделился забавным роликом, на котором он приказывает членам своей семьи «предстать во всей красе» перед его подписчиками. Жена известного актера и дочь не слушаются его, на это заканчивается видео. После этого Джада отомстила супругу, обнародовав снимок в бикини. В подписи Пинкетт-Смит заявила, что не стерпела то, что Уилл «выставил ее сумасшедшей».Публикация жены Смита в бикини не оставила фанатов равнодушными. Поборники оценили фото, оставив более 400 000 лайков, при этом в комментариях похвалили сорокашестилетнюю Джаду Пинкетт-Смит за отличную физическую форму.