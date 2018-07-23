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Дмитрий Дмитренко пожаловался на недосыпание и усталость

С тех пор как в семье Рапунцелей появилась Василиса, хейтеры только и ждали того момента, когда Оля начнет жаловаться на жизнь с маленьким ребенком, особенно после того, как выписываясь из роддома она заявила, что надеется на то, что дочь будет давать ей высыпаться.

Поэтому, когда Дима начал сетовать на отсутствие сна, никто особо не удивился. Недоброжелатели были рады тому, что все происходит так, как они и предполагали, а вот поклонники наоборот, поддержали новоиспеченного отца. Ведь несмотря на усталость он не перестает повторять, что у него самая лучшая семья на свете.

Дмитрий Дмитренко пожаловался на недосыпание и усталость

«Моя семья. Да она у меня такая наполненная любовью, красотой и гармонией! А всё благодаря моим девочкам Василисе и Оле - нежным, милым, ласковым! С ними меняюсь и я, они делают меня сильнее, мудрее и наполняют мою жизнь новыми красками! Я благодарен ежесекундно, что вы у меня есть мои красавицы», - пишет Дмитренко в своем микроблоге.

И такие слова не оставляют равнодушными никого. Зрители пишут, что Оля и Дима действительно очень изменились, а потому наблюдать за ними на проекте стало гораздо интересней, особенно, когда крупным планом показывают малышку.

Они также просят молодого родителя немного потерпеть, ведь совсем скоро Василиса подрастет, у нее наладится режим дня и она будет давать своим маме и папе высыпаться.

Что касается хейтеров, то им смотреть на семью Дмитренко совсем не хочется, а потому они рекомендуют супругам покинуть проект, дабы растить свое чадо вдалеке от их глаз.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:06
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