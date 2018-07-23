Дмитрий Дмитренко пожаловался на недосыпание и усталость

«Моя семья. Да она у меня такая наполненная любовью, красотой и гармонией! А всё благодаря моим девочкам Василисе и Оле - нежным, милым, ласковым! С ними меняюсь и я, они делают меня сильнее, мудрее и наполняют мою жизнь новыми красками! Я благодарен ежесекундно, что вы у меня есть мои красавицы», - пишет Дмитренко в своем микроблоге.

Поэтому, когда Дима начал сетовать на отсутствие сна, никто особо не удивился. Недоброжелатели были рады тому, что все происходит так, как они и предполагали, а вот поклонники наоборот, поддержали новоиспеченного отца. Ведь несмотря на усталость он не перестает повторять, что у него самая лучшая семья на свете.И такие слова не оставляют равнодушными никого. Зрители пишут, что Оля и Дима действительно очень изменились, а потому наблюдать за ними на проекте стало гораздо интересней, особенно, когда крупным планом показывают малышку.Они также просят молодого родителя немного потерпеть, ведь совсем скоро Василиса подрастет, у нее наладится режим дня и она будет давать своим маме и папе высыпаться.Что касается хейтеров, то им смотреть на семью Дмитренко совсем не хочется, а потому они рекомендуют супругам покинуть проект, дабы растить свое чадо вдалеке от их глаз.