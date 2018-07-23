Ученые: Грибы с Дальнего востока могут лечить рак

Специалисты рассказали, что грибы могут стать основой для создания низкотоксичных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Речь идет о таких видах, как Fomitopsis pinicola, Inonotus obliquus, Hericium erinaceus и Trametes versicolor, которые до сих пор активно используются в местной народной медицине.По результатам актуальных исследований было установлено, что эти грибы эффективно защищают организм от развития саркомы, лейкемии, рака прямой и толстой кишки, а также при онкологии желудка и печени.Сейчас ученые продолжают исследований антираковую активность грибных образцов, рассчитывая в перспективе на создание действенного лекарства от этого смертельного недуга.Ученые ДВФУ отметили, что современная наука не занималась вплотную свойствами грибов противостоять злокачественным образованиям. Но нынешнее исследование должно исправить этот пробел, чтобы дать надежду больным.