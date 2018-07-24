Samsung Galaxy S9 в РФ подешевел на 36%

По мнению экспертов данная «уценка» произошла из-за конкурирования. На территории Москвы есть сотни магазинов, принадлежащих разным людям. Это означает, что конкуренция является довольно высокой. При этом каждый желает привлечь в свои точки максимально больше клиентов. В данном случае вполне реально приобрести хороший смартфон практически вдвое дешевле - на 36 процентов. Samsung Galaxy S9 оснащается 5,8-дюймовым экраном (разрешение 2960х 1440 пикселей), 4 Гб оперативной памятью, 64 Гб встроенной памятью, 8-ядерным процессором.В устройстве используется основная камера на 12 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Samsung раньше сообщила, что до конца текущего года сможет продать свыше 31 000 000 своих флагманов. Эксперты уверены, что компания не добьется такого результата.