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Учёные рассказали о грядущем вымирании человечества из-за супербактерий

Супербактерии могут стать причиной вымирания человечества, о чем сообщает научное издание Nature Biotechnology со ссылкой на исследования ученых из Управления биомедицинских исследований (США).

Учёные рассказали о грядущем вымирании человечества из-за супербактерий

Все возможности современной науки не способны нейтрализовать потенциальную угрозу, заявили американские эксперты. Ведущие мировые фармацевтические компании не способны разработать действенное средство для уничтожения супербактерий, в связи с чем к 2050 году от инфекций погибнут более 10 миллионов человек.

На настоящий момент создано 12 антибиотиков, способных противостоять натиску опасных бактерий, устойчивых к воздействию обычных лекарств. Но разнообразие этих микроорганизмов так велико, что их количество приближается к тысяче.

Специалисты утверждают, что столько в Соединенных Штатах ежегодно заражаются от супербактерий около двух миллионов человек. 23 тысячи пациентов уходят из жизни по причине непосредственных последствий заражения.

Ученые выразили надежду, что в ближайшее десятилетие науке удастся создать универсальный препарат, который сможет уничтожать все опасные бактерии в человеческом организме. Также планируется доработать уже существующие лекарственные средства, чтобы максимально эффективно противостоять бактериальным угрозам.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 17:08
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