Учёные рассказали о грядущем вымирании человечества из-за супербактерий

Все возможности современной науки не способны нейтрализовать потенциальную угрозу, заявили американские эксперты. Ведущие мировые фармацевтические компании не способны разработать действенное средство для уничтожения супербактерий, в связи с чем к 2050 году от инфекций погибнут более 10 миллионов человек.На настоящий момент создано 12 антибиотиков, способных противостоять натиску опасных бактерий, устойчивых к воздействию обычных лекарств. Но разнообразие этих микроорганизмов так велико, что их количество приближается к тысяче.Специалисты утверждают, что столько в Соединенных Штатах ежегодно заражаются от супербактерий около двух миллионов человек. 23 тысячи пациентов уходят из жизни по причине непосредственных последствий заражения.Ученые выразили надежду, что в ближайшее десятилетие науке удастся создать универсальный препарат, который сможет уничтожать все опасные бактерии в человеческом организме. Также планируется доработать уже существующие лекарственные средства, чтобы максимально эффективно противостоять бактериальным угрозам.