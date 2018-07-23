Учёные рассказали о грядущем вымирании человечества из-за супербактерий
Супербактерии могут стать причиной вымирания человечества, о чем сообщает научное издание Nature Biotechnology со ссылкой на исследования ученых из Управления биомедицинских исследований (США).
Все возможности современной науки не способны нейтрализовать потенциальную угрозу, заявили американские эксперты. Ведущие мировые фармацевтические компании не способны разработать действенное средство для уничтожения супербактерий, в связи с чем к 2050 году от инфекций погибнут более 10 миллионов человек.
На настоящий момент создано 12 антибиотиков, способных противостоять натиску опасных бактерий, устойчивых к воздействию обычных лекарств. Но разнообразие этих микроорганизмов так велико, что их количество приближается к тысяче.
Специалисты утверждают, что столько в Соединенных Штатах ежегодно заражаются от супербактерий около двух миллионов человек. 23 тысячи пациентов уходят из жизни по причине непосредственных последствий заражения.
Ученые выразили надежду, что в ближайшее десятилетие науке удастся создать универсальный препарат, который сможет уничтожать все опасные бактерии в человеческом организме. Также планируется доработать уже существующие лекарственные средства, чтобы максимально эффективно противостоять бактериальным угрозам.