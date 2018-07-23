В КНР создадут подводную лодку с искусственным интеллектом

Новый беспилотный корабль будет обладать отдельным отсеком для боеприпасов, искусственным интеллектом, сможет плавать в течение нескольких месяцев после того как осуществит последнюю заправку топливом. Такого рода разработка позволит эффективно обнаруживать мины противника, осуществлять установку своих мин, разрушать прочие корабли. Большинством команд управлять будет ИИ на борту. Однако в случае решения задачи по уничтожению противника, командовать будет оператор на суше. Подводную лодку самостоятельно научат отправляться в свою гавань. В данном случае оператор может подводной лодке поставить задание, не беспокоясь при этом о его исполнении. Пи этом ИИ самостоятельно решит, как выполнить задание, какой выбрать путь, на какой глубине осуществлять маневры.ИИ будет время от времени связываться с сушей. Разработку могут выпустить в начале тридцатых годов. В свою очередь она не заменит полностью работников армии КНР и прочие подводные лодки, но составит довольно серьезную конкуренцию противникам.