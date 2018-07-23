Лежащая на пляже Анастасия Волочкова взбесила фанатов самовлюбленностью

Анастасия Волочкова в рамках Instagram опубликовала новый снимок с отдыха, который она проводит в Турции. На фото балерина, лежа на пляже, задумчиво смотрит вдаль. Публикация оказалась не такой интересной, как подпись Волочковой к ней. Танцовщица написала, что лежит и думает, сколько же людей недолюблёных и несчастных, которые живут жизнью успешных людей. Анастасия считает, что у тех людей, которые «пасутся» на страницах звезд, собственная жизнь не интересна и скучна, а у знаменитостей - яркая, красивая и роскошная.Подписчики возмутились написанному. Многих фанатов Волочкова просто взбесила самовлюбленностью, но высказаться в ответ им не удалось, так как балерина закрыла комментарии к посту. Но кое-что разъяренные пользователи успели написать. Комментаторы убеждены, что танцовщица кроме себя любимой ничего не замечает, при этом зачастую считает себя центром вселенной.