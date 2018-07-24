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Корнуолл стал местом встречи с иными мирами и прославился самой высокой паранормальной активностью

Британцы гордятся своими аномальными зонами и душераздирающими воплями призраков в древних замках, а также бурно обсуждают каждый визит НЛО. Корнуолл стал местом встречи с иными мирами и прославился самой высокой паранормальной активностью, о чем сообщили самые серьезные эксперты.

Корнуолл стал местом встречи с иными мирами и прославился самой высокой паранормальной активностью


Ученый Колин Уилсон лично захотел убедиться в таких слухах и поселился в доме рядом с побережьем, но первая ночь на новом месте стала кошмаром для всех членов его семьи. Громкие звуки от ударов по металлической крыше, наносимых незримым существом, встревожили людей, но потом они стали затихать и исчезли. Тогда британец предположил, что это были выходки полтергейста, столь необычным образом приветствовавшего новых владельцев.

Потом он столкнулся с множеством случаев в разных местах, где были замечены признаки присутствия неведомых сил. Мужчина стал работать на ТВ и вместе с коллегами поехал в город, где раньше был самый первый порт, принимавший американские корабли. Владелица старой гостиницы сообщила гостям, что в спальне живет призрак умершего капитана, который пугает жильцов своими шагами по лестнице.
Корнуолл стал местом встречи с иными мирами и прославился самой высокой паранормальной активностью


Они действительно столкнулись с ночными прогулками фантома, после чего эксперт заметил, что все дома с такими аномалиями расположены в местах сильного подземного излучения. Потому события, бывшие в истории графства, оставили свои информационные следы на гранитном пласте. Доктору Стиву Дженкинсу удалось на сельской дороге столкнуться с группой призрачных военных, растворившихся в воздухе во время попыток человека рассмотреть их ближе.

Возле залива Маунт Бей местные жители до сих пор слышат звоны колоколов города, находящегося на морском дне. Многие туристы во время посещения этого уголка страны начинают испытывать чувство тревожности во время обзора природных изюминок, а также жалуются на резкое ухудшение зрения.

Корнуолл стал местом встречи с иными мирами и прославился самой высокой паранормальной активностью


Ученые заметили возле Корнуолла небольшой Бермудский треугольник, охвативший 240 квадратных миль океана. В нем стали часто пропадать небольшие корабли, а также часто появляются внеземные корабли пришельцев. Супруги решили сделать несколько фото на берегу и запечатлели НЛО. Объект в форме оранжевого шара пронесся над водной поверхностью, после чего умчался в сторону поля. Специалист Том Летбридж считает, что параллельные миры существуют и могут иметь несколько уровней реальности.

Люди не могут видеть привидения или гуманоидов, которые пытаются обратить на себя внимание различными способами. Вот тут им помогают природные изюминки самого любимого путешественниками места, подпитывающие их своей энергией. Сегодня многие особы мечтают увидеть своими глазами жуткого человека-сову, замеченного жителями Моунена возле старинной церкви. Это существо имеет острые уши и горящие красные глаза, а также отличается большим ростом.

Один турист сидел вместе с близкими людьми на балконе гостиницы в Борнемуте и был шокирован появлением объекта, напоминающего летающую медузу. НЛО светился и пульсировал в воздухе, после чего медленно полетел в сторону моря, чтобы потом показывать свои маневры над водой. Жители не советуют гостям контактировать с призрачными существами, появляющимися на дороге. Фермер из Моруэнстоу, находясь в выпившем состоянии, пытался ударить палкой фантом большой кошки, но получил в ответ сильный удар током.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
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