Анджелина Джоли обидным прозвищем унизила соперницу

Ранее Джордж Клуни со своей супругой Амаль дружил с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Но после развода Джоли и Питта, голливудская актриса стала очень притягательной из-за того, что Амаль не позволяет мужу поддерживать дружбу с ней. Семейство Клуни встало на сторону Питта. Супруга Клуни на эмоциях даже назвала Джоли сумасшедшей. Доброжелатели сразу же рассказали это голливудской звезде, которая в ответ придумала сопернице обидное прозвище, назвав Амаль «плюс один», что значит в пригласительных человек, сопровождающий знаменитость.Данным образом Анджелина намекнула, что жена Клуни никто без своего мужа в данном обществе. После этого между женщинами завязался конфликт.