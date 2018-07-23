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Анджелина Джоли обидным прозвищем унизила соперницу

В интернете активно обсуждают натянутые взаимоотношения между Анджелиной Джоли и Амаль Клуни.

Анджелина Джоли обидным прозвищем унизила соперницу


Ранее Джордж Клуни со своей супругой Амаль дружил с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Но после развода Джоли и Питта, голливудская актриса стала очень притягательной из-за того, что Амаль не позволяет мужу поддерживать дружбу с ней. Семейство Клуни встало на сторону Питта. Супруга Клуни на эмоциях даже назвала Джоли сумасшедшей. Доброжелатели сразу же рассказали это голливудской звезде, которая в ответ придумала сопернице обидное прозвище, назвав Амаль «плюс один», что значит в пригласительных человек, сопровождающий знаменитость.

Анджелина Джоли обидным прозвищем унизила соперницу


Данным образом Анджелина намекнула, что жена Клуни никто без своего мужа в данном обществе. После этого между женщинами завязался конфликт.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:30
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