АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики
EUR 74.13 USD 63.20
Курс валют на 24.07.2018

Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики

Российский миллионер Юрий Мильнер и ученые решили отправить к звезде Альфа Центавра миниатюрные зонды с лазерными лучами, чтобы иметь информацию о системе в будущем. Однако наша Земля миллиарды лет странствует по просторам галактики и окружена опасными соседями из Млечного пути.

Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики


Ее можно смело называть межзвездным ковчегом, имеющим водные ресурсы и источники солнечной энергии, необходимые для продолжения путешествия. За это время Солнечной системе удалось преодолеть расстояние дальше, чем к туманности Андромеды, а также 16 раз на 250- километровой скорости в секунду обогнуть центр Млечного пути. Во время таких событий Земле пришлось столкнуться со многими космическими загадками, которые до сих пор волнуют умы ученых.

Астроном Алексей Архипов годами собирал информацию о необычных небесных явлениях, описанную в легендах сибиряков и жителей Дальнего Востока. Все они посвящены двум Солнцам, перед появлением которых шел черный дождь и снег на фоне ужасающей жары. Аналогичные сведения сохранились в древних китайских книгах, Ведах и сказаниях аборигенов. Даже дикие племена Конго говорят об огромных объектах, которые сожгли землю вместе с джунглями.

Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики


Герберт Уэллс тоже описал конец света в “Звезде”, когда незнакомое солнце пронеслось возле Земли и зависло над США, поражая людей ослепительным белым сиянием и гигантскими размерами. Горячие лучи и усиливающийся ветер стали плавить снежные покровы на горах, после чего потоки воды обрушились в долины, уничтожая на своем пути людей и животных.

После этого начались землетрясения, а обезумевшие от страха жертвы катастрофы падали замертво без сил. Сейчас эксперты отмечают, что писатель не выдумывал свой сюжет, сделав новые открытия.

Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики


Специалисты из Пулковской обсерватории давно мечтают найти следы небесных тел из других галактик в системе, а недавно они сообщали о пути, который 70000 лет назад привел сюда звезду Шольца. Она тогда разогнала облако комет на окраине, летающих по вытянутым орбитам. Они могут приблизиться к Плутону или вернуться на привычное место. Оказалось, что многие объекты прибыли сюда из созвездия Близнецов вместе с чужим светилом.

Астроном Ральф – Дитер Шольц сначала считал его красным карликом, но потом заметил, что космическое чудо на большой скорости переместилось с отдаленных уголков Солнечной системы к созвездию Единорога. Пока звезда гуляла по пространству, она сумела подойти на близкое расстояние к Солнцу и стала виновницей нарушения движения объектов из облака Ооорта.

Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики


После такого открытия специалисты нашли много комет из межзвездного пространства, захваченных нашей планетной семьей, что также относится к астероиду Оумуамуа, рассматривающему чудеса пояса Копейра. Ученые выяснили, что в далеком будущем потомки людей встретятся с желтым карликом, который пока можно увидеть с помощью сильного устройства. Маленькая искра на небосводе станет самой яркой звездой, но еще через каждые 50 миллионов лет чужой аналог всегда оказывается в Солнечной системе, после чего возмущенное облако Оорта обрушивает ливни комет на планеты вместе со спутниками.

О таких событиях говорят следы на Луне и Марсе, что также относится к Меркурию, Деймосу и Фобосу. Самый сильный удар произошел 4 миллиарда лет тому назад, после чего повторился 150 миллионов лет назад. Российский ученый Ясаманов отметил, что последняя катастрофа стала причиной вымирания животных и растений на Земле, а также была 24 раза, когда светило занимало определенное место на орбите галактики.

Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики


В 70-х годах астроном Зигель заинтересовался вспышкой сверхновой в созвездии Парус, произошедшей в древности. Тогда предки в ужасе смотрели на второе Солнце, описывая события в документах шумеров и египтян. Затем 20000 лет назад произошло аналогичное событие, после чего объект сиял ярче спутника нашей планеты и несколько суток находился на небе. Эксперты считают, что она просто находится в окружении звездных полей, являющихся космическими минами замедленного действия.

Если поле их притяжения перекрыто, начинается сражение, после чего светило- вампир успешно поглощает вещество своих соседей, а дальше разлетается на части, выбрасывая в пространство смертельные лучи. Недавно была открыта нейтронная звезда, питающаяся старым красным гигантом. Раньше белый карлик содержал свиту небесных тел и имел в своем рационе звездный ветер, но плазма сделала его монстром, уничтожающим все формы жизни своим излучением. Возможно, такие явления стали основой для легенд о богах и героях, до сих пор имеющихся у разных народов мира.

Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики


Земля в космосе выглядит, как остров, окруженный тусклыми галактиками – спутниками. Млечный путь разрушил большинство объектов, имеющих темную материю, соединяющую их между собой. Без этого загадочного элемента они теряют свою форму и распадаются на части, но еще рядом с ними дрейфуют туманности из пыли и газа. Пока есть версия, что они могут стать основой для зарождения разумной жизни, хотя тут нужно учесть космическую среду.

Блуждающие черные дыры напоминаю бездонные провалы, и раньше считались фантастикой. Они поглощают все предметы, но могут наброситься друг на друга, формируя настоящее чудовище. Небольшие аналоги могут незаметно разрушать Солнце и Землю внутри после проникновения, а пока планета похожа на песчинку в рукаве галактики, желающую добраться до созвездия Геркулеса.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бред Питт заявил, что Анджелина Джоли была более
Экс-священник из «Дома-2» прервал отпуск с
Ученые прогнозируют снижение уровня кислотности
Ольга Бузова и Филипп Киркоров заинтриговали
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути
Фанаты Евгении Феофилактовой глумились над фото
63-летняя супруга Гогена Солнцева хочет, чтобы ее
Новый седан версии Mercedes-Benz A-Class
Ученые обнаружили новую связь между запахом и
Ольга Бузова сверкнула помолвочным кольцом, а
Поклонники снова разглядели беременность у
Вызывают рак: В США назвали самые опасные
Фанаты подозревают Ксению Бородину в зависти
Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец: «Все
Российские жители откажутся от интернет-покупкок
Эксперты уточнили возможности «безопасного
Компанией Sony создан сенсор для камер смартфонов
Инженеры Facebook создают спутник для раздачи
Свидетель рассказала, как на днях пьяные
Ученые впервые создали 3-D модель желудочка
Супруга Уилла Смита за ироническое видео
Рогозин назвал самые интересные, по его мнению,
Конспирологи: Античными цивилизациями
Компания Astrobotic Technology выбрала
Психологи рассказали об "иллюзии контроля" у людей
Ученые выяснили, что жизнь на Луне была 4
Должникам алиментов в РФ могут запретить выдавать
Huawei удалось обогнать Apple и Samsung по уровню
В Москве жилье бизнес-класса стало популярней
Шведская модель хочет отрастить самые большие в
Просмотреть все новости