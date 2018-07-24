Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики

Ее можно смело называть межзвездным ковчегом, имеющим водные ресурсы и источники солнечной энергии, необходимые для продолжения путешествия. За это время Солнечной системе удалось преодолеть расстояние дальше, чем к туманности Андромеды, а также 16 раз на 250- километровой скорости в секунду обогнуть центр Млечного пути. Во время таких событий Земле пришлось столкнуться со многими космическими загадками, которые до сих пор волнуют умы ученых.Астроном Алексей Архипов годами собирал информацию о необычных небесных явлениях, описанную в легендах сибиряков и жителей Дальнего Востока. Все они посвящены двум Солнцам, перед появлением которых шел черный дождь и снег на фоне ужасающей жары. Аналогичные сведения сохранились в древних китайских книгах, Ведах и сказаниях аборигенов. Даже дикие племена Конго говорят об огромных объектах, которые сожгли землю вместе с джунглями.Герберт Уэллс тоже описал конец света в “Звезде”, когда незнакомое солнце пронеслось возле Земли и зависло над США, поражая людей ослепительным белым сиянием и гигантскими размерами. Горячие лучи и усиливающийся ветер стали плавить снежные покровы на горах, после чего потоки воды обрушились в долины, уничтожая на своем пути людей и животных.После этого начались землетрясения, а обезумевшие от страха жертвы катастрофы падали замертво без сил. Сейчас эксперты отмечают, что писатель не выдумывал свой сюжет, сделав новые открытия.Специалисты из Пулковской обсерватории давно мечтают найти следы небесных тел из других галактик в системе, а недавно они сообщали о пути, который 70000 лет назад привел сюда звезду Шольца. Она тогда разогнала облако комет на окраине, летающих по вытянутым орбитам. Они могут приблизиться к Плутону или вернуться на привычное место. Оказалось, что многие объекты прибыли сюда из созвездия Близнецов вместе с чужим светилом.Астроном Ральф – Дитер Шольц сначала считал его красным карликом, но потом заметил, что космическое чудо на большой скорости переместилось с отдаленных уголков Солнечной системы к созвездию Единорога. Пока звезда гуляла по пространству, она сумела подойти на близкое расстояние к Солнцу и стала виновницей нарушения движения объектов из облака Ооорта.После такого открытия специалисты нашли много комет из межзвездного пространства, захваченных нашей планетной семьей, что также относится к астероиду Оумуамуа, рассматривающему чудеса пояса Копейра. Ученые выяснили, что в далеком будущем потомки людей встретятся с желтым карликом, который пока можно увидеть с помощью сильного устройства. Маленькая искра на небосводе станет самой яркой звездой, но еще через каждые 50 миллионов лет чужой аналог всегда оказывается в Солнечной системе, после чего возмущенное облако Оорта обрушивает ливни комет на планеты вместе со спутниками.О таких событиях говорят следы на Луне и Марсе, что также относится к Меркурию, Деймосу и Фобосу. Самый сильный удар произошел 4 миллиарда лет тому назад, после чего повторился 150 миллионов лет назад. Российский ученый Ясаманов отметил, что последняя катастрофа стала причиной вымирания животных и растений на Земле, а также была 24 раза, когда светило занимало определенное место на орбите галактики.В 70-х годах астроном Зигель заинтересовался вспышкой сверхновой в созвездии Парус, произошедшей в древности. Тогда предки в ужасе смотрели на второе Солнце, описывая события в документах шумеров и египтян. Затем 20000 лет назад произошло аналогичное событие, после чего объект сиял ярче спутника нашей планеты и несколько суток находился на небе. Эксперты считают, что она просто находится в окружении звездных полей, являющихся космическими минами замедленного действия.Если поле их притяжения перекрыто, начинается сражение, после чего светило- вампир успешно поглощает вещество своих соседей, а дальше разлетается на части, выбрасывая в пространство смертельные лучи. Недавно была открыта нейтронная звезда, питающаяся старым красным гигантом. Раньше белый карлик содержал свиту небесных тел и имел в своем рационе звездный ветер, но плазма сделала его монстром, уничтожающим все формы жизни своим излучением. Возможно, такие явления стали основой для легенд о богах и героях, до сих пор имеющихся у разных народов мира.Земля в космосе выглядит, как остров, окруженный тусклыми галактиками – спутниками. Млечный путь разрушил большинство объектов, имеющих темную материю, соединяющую их между собой. Без этого загадочного элемента они теряют свою форму и распадаются на части, но еще рядом с ними дрейфуют туманности из пыли и газа. Пока есть версия, что они могут стать основой для зарождения разумной жизни, хотя тут нужно учесть космическую среду.Блуждающие черные дыры напоминаю бездонные провалы, и раньше считались фантастикой. Они поглощают все предметы, но могут наброситься друг на друга, формируя настоящее чудовище. Небольшие аналоги могут незаметно разрушать Солнце и Землю внутри после проникновения, а пока планета похожа на песчинку в рукаве галактики, желающую добраться до созвездия Геркулеса.