Гибридный седан версии BMW 7-Series оснастят 390-сильной установкой

Согласно ожиданиям модель новой генерации получит вариацию 745e с комбинированным агрегатом на 390 л.с. BMW 7-Series наделят турбодвигателем 2.0 B48B20, имеющимся в актуальной генерации авто. С силовой установкой на пару будет работать более производительный электромотор. Установка будет питаться более ёмкими АКБ от BMW i3, а также i3S. Седан 7-Series текущей версии обладает электрическим запасом хода в 40 км. Данный показатель у новинки непременно вырастет, однако неизвестно насколько. Следующую версию BMW 7-Series наделят несколько другим экстерьером, выполненным в новой концепции немецкого бренда. Ожидается, что авто будет выглядеть динамично, агрессивно обзаведется стильными осветителями, противотуманными огнями на светодиодах. Также изменится салон новинки. Согласно предположениям авто получит новую мультимедийную установку Live Cockpit, также как в случае купе 8 Series, шоу-кара Z4.Новый BMW 7-Series презентуют, вероятно, осенью в рамках франкфуртского либо парижского мотор-шоу. Авто изначально будут продавать с ДВС. В начале 2019 года появится версия с гибридной установкой.