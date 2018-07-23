Тара Рид надела бабушкины трусы под прозрачное платье

В Сан-Диего сейчас проходит мероприятие Comic-Con. На данном торжестве также присутствовала артистка Тара Рид. Актриса посетила событие в черно-белом просвечивающемся наряде с рюшами. Знаменитость решила под платье бюстгальтер не надевать, так что многие присутствующие смогли налюбоваться силиконовой грудью звезды. Однако больше всего фанатов удивило то, что Тара под платье надела «бабушкины» черные трусы. Свой образ Рид дополнила босоножками на большом каблуке и не аккуратно накрашенные губы помадой красного цвета.Стоит напомнить, что Тара Рид после кинокартины «Американский пирог» стала секс-символом. Но через некоторое время актриса получила новый титул, а именно самой сексуальной анорексички в рамках Instagram.