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Тара Рид надела бабушкины трусы под прозрачное платье

Сорокадвухлетняя звезда фильма «Американский пирог» в последнее время появляется на различных мероприятиях в непонятных для общественности нарядах.

Тара Рид надела бабушкины трусы под прозрачное платье


В Сан-Диего сейчас проходит мероприятие Comic-Con. На данном торжестве также присутствовала артистка Тара Рид. Актриса посетила событие в черно-белом просвечивающемся наряде с рюшами. Знаменитость решила под платье бюстгальтер не надевать, так что многие присутствующие смогли налюбоваться силиконовой грудью звезды. Однако больше всего фанатов удивило то, что Тара под платье надела «бабушкины» черные трусы. Свой образ Рид дополнила босоножками на большом каблуке и не аккуратно накрашенные губы помадой красного цвета.

Тара Рид надела бабушкины трусы под прозрачное платье


Стоит напомнить, что Тара Рид после кинокартины «Американский пирог» стала секс-символом. Но через некоторое время актриса получила новый титул, а именно самой сексуальной анорексички в рамках Instagram.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:50
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