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Новый кроссовер Jeep Commander получил доступную 5-местную версию

В дилерских центрах сегодня появилась новая версия внедорожника Jeep Commander, получившая пять посадочных мест. Авто предлагают по более низкой расценке в сравнении с 7-местной вариацией.

Новый кроссовер Jeep Commander получил доступную 5-местную версию


Габариты новой версии составляют 4873х1892х1738 мм. Колёсная база достигает 2 800 мм. 5-местная версия Jeep Commander получила 2,0-литровый двигатель, который развивает 234/256 л.с. в разных модификациях. В роли трансмиссии в данном случае выступает автоматическая 9-скоростная КП от ZF. Новый внедорожник доступен с передним, а также полным приводом. Новинка в плане оснащения не уступает трёхрядному Grand Commander. Кресла отделаны кожей. В салоне установлена система мультимедиа, кнопка для запуска двигателя, двузонный климат-контроль и т.п.

Стоимость Jeep Commander в КНР составляет 259 800 - 315 800 юаней (2,433 – 2,957 млн руб). Расценки на вариацию с тремя рядами сидений стартуют от 279 800 юаней, что составляет примерно 2,62 млн руб.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 23:10
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