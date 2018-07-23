Ученые доказали отрицательное влияние смартфонов на подростковую память

Участвовали в исследованиях 700 подростков, возрастом от 12 до 17 лет. Цель специалистов состояла в определении, каким образом воздействуют на память свойства электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ).Как оказалось, у респондентов ярко проявились последствия такого влияния, особенно после длительных разговорах по мобильному телефону, при этом удерживая его у правого уха. Ученые уверены, данный случай указывает на сильное отрицательное воздействие на правое полушарие мозга, которое отвечает за состояние образной памяти. Информация из сообщений EurekAlert.org. Что могут посоветовать исследователи, так это использовать при разговоре наушники или подключать колонки.Установлен и тот факт, что при отправке СМС-сообщений, проведении времени за электронными играми, а так же использовании интернета, подобного негативного воздействия на память нет. Как объяснили специалисты, у данных действий незначительное воздействие электромагнитными излучениями на мозг.Известны и боле ранние выводы корейских ученых, которые определили, что проводя за экраном смартфонов более трех часов, дети чаще страдают от синдрома сухого глаза (ССГ), в отличие от их менее фанатичных к гаджетам сверстников. При этом, для исчезновения симптомов ССГ, детям в течение месяца пришлось не пользоваться смартфонами.