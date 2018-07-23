АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Ученые доказали отрицательное влияние смартфонов на подростковую память

Учеными Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения доказано, что на мозг подрастающего поколения пагубно влияет чрезмерное увлечение гаджетами. Основная причина отрицательного воздействия - электромагнитные волны.

Участвовали в исследованиях 700 подростков, возрастом от 12 до 17 лет. Цель специалистов состояла в определении, каким образом воздействуют на память свойства электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ).
Ученые доказали отрицательное влияние смартфонов на подростковую память


Как оказалось, у респондентов ярко проявились последствия такого влияния, особенно после длительных разговорах по мобильному телефону, при этом удерживая его у правого уха. Ученые уверены, данный случай указывает на сильное отрицательное воздействие на правое полушарие мозга, которое отвечает за состояние образной памяти. Информация из сообщений EurekAlert.org. Что могут посоветовать исследователи, так это использовать при разговоре наушники или подключать колонки.

Установлен и тот факт, что при отправке СМС-сообщений, проведении времени за электронными играми, а так же использовании интернета, подобного негативного воздействия на память нет. Как объяснили специалисты, у данных действий незначительное воздействие электромагнитными излучениями на мозг.

Известны и боле ранние выводы корейских ученых, которые определили, что проводя за экраном смартфонов более трех часов, дети чаще страдают от синдрома сухого глаза (ССГ), в отличие от их менее фанатичных к гаджетам сверстников. При этом, для исчезновения симптомов ССГ, детям в течение месяца пришлось не пользоваться смартфонами.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лежащая на пляже Анастасия Волочкова взбесила
Анджелина Джоли обидным прозвищем унизила
Ученые NASA создали спутник обнаружения молнии
Гибридный седан версии BMW 7-Series оснастят
Новый кроссовер Jeep Commander получил доступную
Блогер Лена Миро рассказала, почему Яна
Седан Ford Mondeo получил новую версию Business
Ученые доказали отрицательное влияние смартфонов
Учёные: Дешёвый растворимый кофе поможет дожить
Ученые выявили механизмы, влияющие на воспоминания
Учёные: Излучение смартфона вредит памяти
В Москве задержали подозреваемого в ограблении
Сотрудники компании ООО «Гигиена Сервис» требуют
Эксперты назвали средний срок владения авто в
Скорость капсулы Илона Маска достигла рекордных
Учёные: ИИ откроет новые химические элементы
Уфологи на Марсе нашли изображения лиц инопланетян
Сергей Шнуров закрутил роман с подругой
Фанаты разглядели у Виктории Бони беременный живот
В Сеть попали спецификации процессора Kirin 980
Светящийся НЛО над озером попал на видео в
Фанаты выступили против съемок постаревшего
Ученые смогли остановить старение
Продажи седана Honda Inspire нового поколения в
Тара Рид надела бабушкины трусы под прозрачное
В Подмосковье в спортивной сумке нашли труп
Эксперт рассказал своё мнение об отъезде из РФ
Экс-солистка коллектива Hi-Fi назначила дату
При виде камер Борис Моисеев разозлился и начал
Муж насадил Эмили Ратаковски на пожарный гидрант
Просмотреть все новости