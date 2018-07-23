В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка

В ходе вооруженного нападения на отделение Бинбанка, что находится на Ленинградском проспекте в столице, оттуда была похищена крупная сумма денег. По оценке специалистов, ущерб финансового предприятия оказался порядка 15 миллионов рублей.Работниками полиции был задержан подозреваемый в налете – не местный мужчина 35-ти лет. При досмотре у него изъяли украденные деньги.Полиция по факту разбоя открыла уголовное производство. В настоящее время следствие устанавливает возможных соучастников ограбления.