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В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка

В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в вооруженном налете на столичный Бинбанк.

В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка


В ходе вооруженного нападения на отделение Бинбанка, что находится на Ленинградском проспекте в столице, оттуда была похищена крупная сумма денег. По оценке специалистов, ущерб финансового предприятия оказался порядка 15 миллионов рублей.

Работниками полиции был задержан подозреваемый в налете – не местный мужчина 35-ти лет. При досмотре у него изъяли украденные деньги.

Полиция по факту разбоя открыла уголовное производство. В настоящее время следствие устанавливает возможных соучастников ограбления.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:00
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