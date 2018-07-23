В Москве задержали подозреваемого в ограблении банка
В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в вооруженном налете на столичный Бинбанк.
В ходе вооруженного нападения на отделение Бинбанка, что находится на Ленинградском проспекте в столице, оттуда была похищена крупная сумма денег. По оценке специалистов, ущерб финансового предприятия оказался порядка 15 миллионов рублей.
Работниками полиции был задержан подозреваемый в налете – не местный мужчина 35-ти лет. При досмотре у него изъяли украденные деньги.
Полиция по факту разбоя открыла уголовное производство. В настоящее время следствие устанавливает возможных соучастников ограбления.
В ходе вооруженного нападения на отделение Бинбанка, что находится на Ленинградском проспекте в столице, оттуда была похищена крупная сумма денег. По оценке специалистов, ущерб финансового предприятия оказался порядка 15 миллионов рублей.
Работниками полиции был задержан подозреваемый в налете – не местный мужчина 35-ти лет. При досмотре у него изъяли украденные деньги.
Полиция по факту разбоя открыла уголовное производство. В настоящее время следствие устанавливает возможных соучастников ограбления.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:00