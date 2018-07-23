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Седан Ford Mondeo получил новую версию Business Edition

Специально для отечественного автомобильного рынка Ford выпустил новую версию седана. Речь идёт о новой модификации Mondeo Business Edition. Данное транспортное средство можно уже приобрести у официальных дилеров автобренда.

Седан Ford Mondeo получил новую версию Business Edition


Данная версия авто в модельном ряду автокомпании займет место между версиями Ford Mondeo Titanium, а также Ford Mondeo Titanium Plus. Автолюбители, приобретая данное транспортное средство, экономят до 80 000 российских рублей. Дело в том, что данная версия является также доступной для владельцев моделей авто премиум версий опционально. Транспортное средство Ford Mondeo Business Edition наделили кожаным салоном. Предусматривается подогрев всех сидений. Имеет место камера заднего вида и затонированные задние стекла. Также есть мультимедийная современная система с восьмидюймовым экраном.

В Париже в октябре в рамках автосалона компания представит седан версии Ford Mondeo в обновленной версии. На территории РФ авто может появиться не ранее, чем в 2019 году.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:50
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