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Учёные: Дешёвый растворимый кофе поможет дожить до пенсии

После введения нового положения о поднятии пенсионного возраста многие россияне начали переживать, смогут ли они вообще дожить до её получения. Учёные заверяют что смогут, если будут употреблять дешёвый растворимый кофе.

Учёные: Дешёвый растворимый кофе поможет дожить до пенсии


Учёные собрали данные множества исследований, в которых приняли участие более миллиона человек. В течение двадцати лет добровольцы проходили регулярное медицинское обследование, а также составляли отчёты об образе жизни и питании. За десять лет исследования умерло 14 тысяч участников, большая часть которых отказалось от употребления кофе.

Учёные уверены, что обмануть смерть можно с помощью кофе. Примечательно, что сорт напитка, его цена и качество не играет никакой роли. На долголетие влияет лишь сам факт регулярного употребления кофе. По данным исследования, кофеманы живут на десять лет дольше чем те, кто отказался от его употребления. Таким образом, повысить шансы дожить до пенсии можно добавив в свой рацион этот напиток.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:20
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