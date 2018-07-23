Экс-солистка коллектива Hi-Fi назначила дату свадьбы

Таня Терешина и ее возлюбленный уже назначили предстоящее бракосочетание на шестнадцатое сентября этого года. Пара будет расписываться во Дворце бракосочетания № 2, а также уже нашли неподалеку ресторан, в который смогут уместиться все приглашенные. Певица надеется, что церемония бракосочетания понравится их друзьям, среди которых Юлия Волкова, Леша Чумаков, Виктория Лопырева и другие знаменитости.Для девичника певица выбрала роскошное поместье, на которое приглашены самые близкие подруги Терешиной, а именно Анфиса Чехова, Лера Кудрявцева и еще несколько знаменитых личностей. Будущего мужа Татьяны искренне полюбила ее четырехлетняя дочь. Бизнесмен и девочка смогли быстро найти общий язык и стать лучшими друзьями. Певица поведала, что очень переживала, как дочка примет ее избранника.