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Экс-солистка коллектива Hi-Fi назначила дату свадьбы

Экс-солистка коллектива Hi-Fi Таня Терешина, невзирая на прошедший опыт неудачных отношений, все же смогла найти своего идеального мужчину. Избранника певицы зовут Олег. Мужчина не имеет отношение к эстраде, он является серьезным бизнесменом.

Экс-солистка коллектива Hi-Fi назначила дату свадьбы


Таня Терешина и ее возлюбленный уже назначили предстоящее бракосочетание на шестнадцатое сентября этого года. Пара будет расписываться во Дворце бракосочетания № 2, а также уже нашли неподалеку ресторан, в который смогут уместиться все приглашенные. Певица надеется, что церемония бракосочетания понравится их друзьям, среди которых Юлия Волкова, Леша Чумаков, Виктория Лопырева и другие знаменитости.

Экс-солистка коллектива Hi-Fi назначила дату свадьбы


Для девичника певица выбрала роскошное поместье, на которое приглашены самые близкие подруги Терешиной, а именно Анфиса Чехова, Лера Кудрявцева и еще несколько знаменитых личностей. Будущего мужа Татьяны искренне полюбила ее четырехлетняя дочь. Бизнесмен и девочка смогли быстро найти общий язык и стать лучшими друзьями. Певица поведала, что очень переживала, как дочка примет ее избранника.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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