АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Сергей Шнуров закрутил роман с подругой экс-супруги

Сергей Шнуров недолго грустил в одиночестве после разрыва отношений со своей супругой Матильдой.

Сергей Шнуров закрутил роман с подругой экс-супруги


Шнуров не скрывает роман с давней подругой экс-жены сорокавосьмилетней Никой Белоцерковской. Журналистка и лидер группы «Ленинград» оказались родственными душами. Как оказалось их сблизили болезненные разводы и общие увлечения. В конце прошедшего года модель развелась с мужем-олигархом. Недавно Белоцерковская и Шнуров во Франции устроили себе отдых, после чего отправились в Италию. В соцсетях пара не стесняясь делиться яркими фото из совместного путешествия.

Сергей Шнуров закрутил роман с подругой экс-супруги


Ники в своем микроблоге Instagram обнародовала провокационный снимок, где она с Сергеем запечатлена на мотоцикле. Журналистка данный кадр подписала фразой из композиции Ирины Аллегровой - «Ну и что же тут криминального». Увидев фото, у фанатов не осталось сомнений, что причиной развода Шнурова и Матильды стала именно Белоцерковская.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сотрудники компании ООО «Гигиена Сервис» требуют
Эксперты назвали средний срок владения авто в
Скорость капсулы Илона Маска достигла рекордных
Учёные: ИИ откроет новые химические элементы
Уфологи на Марсе нашли изображения лиц инопланетян
Сергей Шнуров закрутил роман с подругой
Фанаты разглядели у Виктории Бони беременный живот
В Сеть попали спецификации процессора Kirin 980
Светящийся НЛО над озером попал на видео в
Фанаты выступили против съемок постаревшего
Ученые смогли остановить старение
Продажи седана Honda Inspire нового поколения в
Тара Рид надела бабушкины трусы под прозрачное
В Подмосковье в спортивной сумке нашли труп
Эксперт рассказал своё мнение об отъезде из РФ
Экс-солистка коллектива Hi-Fi назначила дату
При виде камер Борис Моисеев разозлился и начал
Муж насадил Эмили Ратаковски на пожарный гидрант
Русская Кардашьян похвасталась «выпрыгивающей» из
Певица Валерия заинтриговала фанатов снимком с
Полину Гагарину раскритиковали за похвалу Собянина
Эпатажный участник «Дома-2» Дмитрий Кварацхелия
Ким Кардашьян высмеяли поклонники за неумелый
Наталья Рудова опубликовала интимное видео из
После жалоб Максима Виторгана, Ксения Собчак
Диетологи рассказали о времени и продуктах для
Целлюлит Ольги Рапунцель показали крупным планом
Переводчик Google начал предсказывать конец света
Андрей Чуев решил худеть тем же методом, что и
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасной
Просмотреть все новости