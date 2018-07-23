Сергей Шнуров закрутил роман с подругой экс-супруги

Шнуров не скрывает роман с давней подругой экс-жены сорокавосьмилетней Никой Белоцерковской. Журналистка и лидер группы «Ленинград» оказались родственными душами. Как оказалось их сблизили болезненные разводы и общие увлечения. В конце прошедшего года модель развелась с мужем-олигархом. Недавно Белоцерковская и Шнуров во Франции устроили себе отдых, после чего отправились в Италию. В соцсетях пара не стесняясь делиться яркими фото из совместного путешествия.Ники в своем микроблоге Instagram обнародовала провокационный снимок, где она с Сергеем запечатлена на мотоцикле. Журналистка данный кадр подписала фразой из композиции Ирины Аллегровой - «Ну и что же тут криминального». Увидев фото, у фанатов не осталось сомнений, что причиной развода Шнурова и Матильды стала именно Белоцерковская.