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Учёные: Излучение смартфона вредит памяти подростков

Учёные из Швейцарии провели исследование, показавшее, что смартфоны представляют опасность для здоровья подростков. Оказывается, излучение гаджетов негативно влияют на память.

Учёные: Излучение смартфона вредит памяти подростков


Учёные провели эксперимент, в котором, задействовали 700 добровольцев возрастом 12-17 лет. Исследование должно было определить, как влияет излучение смартфона на несовершеннолетних. Было выяснено, что наибольший вред для здоровья электромагнитные волны наносят в том случае, если пользователь держит гаджет во время звонка у правого уха. Такое положение вредит правому полушарию мозга, ответственному за память.

Снизить вред смартфона можно если во время звонка использовать наушники или режим громкой связи. Учёные отмечают, что вред подросткам наносится только в режиме разговора - СМС-общение, игры и приложения абсолютно безопасны. Однако из-за "залипания" в Сети более 3 часов в сутки у пользователя может развиться синдром сухого глаза.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:10
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