Эксперты назвали средний срок владения авто в России

Экспертами установлено, что в РФ в прошлом году авто в среднем отправлялось на перепродажу через 57 месяцев уже после его покупки. Владельцы дорогостоящих машин чаще перепродают авто, в сравнении с теми, кто владеет массовыми машинами. Из исследования следует, что средний срок владения люксовыми машинами в России составляет 46 месяцев. Лидерство в премиальном сегменте держит Volvo (59 месяцев). У авто Land Rover показатель составляет 50 месяцев. Третье место досталось Audi (48 месяцев). Результат Infiniti и Lexus составил 47 месяцев. Россияне быстрее всего расстаются с версиями Jaguar (39 месяцев). Результат авто Брендов Mercedes-Benz и Porsche составил 40 месяцев. Показатель BMW - 43 месяца, MINI - 44 месяца.Самый высокий результат среди массовых брендов зафиксировали у марки Suzuki (69 месяцев). Бренд LADA имеет результат 62 месяца, Citroen - 59 месяцев.