ПСб начал рефинансирование по программе «Военная ипотека», а также улучшил её условия
Руководство ПСб провело с 19 июля снижение ставок по программе «Военная ипотека», которая подразумевает приобретение российскими военнослужащими недвижимости, рефинансирование кредита, который уже имеется. Ставка с этих пор будет составлять по данной программе 8,9% за год. При этом в данном случае не играет роли сумма первоначального взноса, соотношение кредит/залог. Клиент, который желает рефинансировать военную ипотеку может иметь максимальный возраст 50 лет вместо заявленных ранее 45 лет.
Начало выдачи Промсвязьбанком кредитов по «Военной ипотеке» знаменуется датой 25 июня 2018 г. В данном случае речь идёт о трёх регионах Российской Федерации. Это Санкт-Петербург, Москва, а также Краснодар. Заявки на кредиты принимать будут по всей сети Промсвязьбанка до конца июля. Российские военнослужащие согласно специальной госпрограмме будут иметь возможность оформления кредита, подразумевающего приобретение квартир, как на вторичном, так и на первичном российском рынке. В данном случае предусматривается также рефинансирование существующего уже ипотечного кредита.
Директором департамента розничного кредитования российской банковской организации «Промсвязьбанк» - Андреем Точеным, было заявлено, что предлагаемая программа "Военная ипотека" ПСб вызывает немалый интерес военнослужащих. Представителями банка уже девятнадцатого июля по программе был выдан первый кредит для рефинансирования ссуды, которая была взята раньше клиентом банка.
Большая часть заявок клиентами ПСб подаётся для рефинансирования имеющейся военной ипотеки, именно по которой заемщик будет иметь возможность улучшить условия обслуживаемого уже кредита, хорошо сэкономить на осуществляемой процентной переплате. Таким образом, экономия по кредиту в полтора миллиона российских рублей в случае рефинансирования, понижения ставки до 8,9% с ранее установленных 11,5%, будет составлять примерно 335 тысяч рублей.
Для ПСб содействие действующему военно-промышленному комплексу является важнейшей задачей, так как Промсвязьбанк представляет собой уполномоченный банк для эффективной реализации гособоронзаказа. Таким образом, банковской организацией ПСб военнослужащим Российской Федерации предлагается ряд определённых продуктов, а также сервисов на лучших условиях. ПСб в своей перспективе планирует оказаться на лидирующем месте в этом сегменте.
Подробнее с условиями программы «Военная ипотека» Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте.