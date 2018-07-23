Скорость капсулы Илона Маска достигла рекордных 466 км

Новый вид транспортного сообщения, разработанной Илоном Маском, продолжает получать положительные отзывы от специалистов. Стоит отметить, что концепция инженера быстро нашла поддержку общественности, впервые мир узнал о проекте в 2013 году, а уже в 2018 году завершено строительство первого туннеля. Новый вид сообщения выглядит как труба, в которой, установлены низкие показатели давления. Пассажиров будут перевозить специальные капсулы, которые по замыслу Маска, смогут двигаться со скоростью до 1200 тыс. км/ч.Пока до заявленных показателей ещё очень далеко. На недавних тестах капсула Hyperloop смогла развить рекордную скорость в 466 км. Ожидается, что к моменту запуска первого туннеля, скорость капсул сможет не один раз побить установленный рекорд.