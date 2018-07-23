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Учёные: ИИ откроет новые химические элементы

Учёные из Университета Глазго уверены, что за ИИ будущее химии. Уже сейчас разработана нейронная сеть, которую можно использовать для поиска новых химических элементов, а также разработки медицинских препаратов.

Учёные: ИИ откроет новые химические элементы


Учёные возлагают большие надежды на ИИ в области химии. Созданный робот-химик обладает большой базой данных, кроме того, он свободно оперирует знаниями. Специалисты сообщают, что разработка представляет собой комплекс, в который вошли несколько нейросетей и небольшая химическая лаборатория. ИИ может самостоятельно наблюдать за проводимой химической реакцией, а также просчитывать её вероятный исход.

Учёные отмечают, что ИИ уже помог им сделать несколько открытий. Во время обучения робот смог обнаружить неизвестные ранее специалистам химические реакции. Ожидается, что в будущем нейросети смогут разрабатывать для человечества новые полимеры и медицинские препараты.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:20
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