Фанаты выступили против съемок постаревшего Дмитрия Харатьяна в «Гардемаринах»

Стало известно, что Харатьян в новых «Гардемаринах» сыграет роль Алеши Корсака. Но фанаты выступили против данной идеи. Поклонники предлагают взять на эту роль не постаревшего Харатьяна, а молодого актера. По мнению пользователей, за последние годы артист заметно состарился, и поэтому в фильме он будет выглядеть нелепо. В аккаунте кинорежиссера Светланы Дружининой появился снимок с проб Харатьяна. Фото разочаровало фолловеров. Многие ужаснулись, увидев, как постарел актер.Дружинина поспешила успокоить фанатов «Гардемарин». Режиссер отметила, что в новом фильме молодить гардемаринов не собираются. Харатьян и Домогаров сыграют персонажей своего возраста. Светлана подчеркнула, что в ленте также снимутся молодые актеры, но кто именно пока секрет. Режиссер фильма отмечает, что съемки фильма пройдут в Крыму. При этом предположительно картина выйдет на большие экраны в течение двух лет.