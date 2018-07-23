Павел Прилучный после ленты с Анной Цукановой признался, что ему стыдно

В Stories российский актер Павел Прилучный обнародовал несколько коротких видеороликов, на которых продемонстрировал фрагмент из киноленты с Анной Цукановой. Артист за кадром говорил, что это ужасно. Ему также интересно, кто вообще снимал этот кинофильм. На одном из роликов Прилучный говорит, что во время просмотра кино, ему становится просто стыдно за работников киноиндустрии, а также за себя.До этого Агата Муцениеце - жена Павла Прилучного, решила поведать фанатам, почему они с супругом решили поставить на паузу свои отношения. По словам артистки, их ссоры с изменами не связаны, как ранее считали фанаты. Однако влюбленные сумели все урегулировать и поставить все на свои места.