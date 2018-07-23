В ДНР молния убила женщину и ребенка

В воскресенье под вечер разгулялась гроза. Внезапно молния попала в людей, которые еще оставались на улице в районе бывшего кинотеатра «Русь». В результате погибли двое: женщина и девочка семи лет.По информации правоохранителей, удар молнии поразил еще одного горожанина: его госпитализировали в одно из отделений местной больницы.