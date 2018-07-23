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Светящийся НЛО над озером попал на видео в Соединённых Штатах

Светящийся зелёный неопознанный летающий объект попал на видео в Соединённых Штатах над ночным озером. Данный инцидент имел место на территории штата Аризона. Этот случай исследуется уфологами.

Светящийся НЛО над озером попал на видео в Соединённых Штатах


В США возле Хавасу-Сити на популярном у туристов озере 20 июля зафиксировали необъяснимое явление. Его заснял один из путешественников либо местных жителей, каких собирается в летнее время очень много в западной Аризоне на базе отдыха. На озере Хавасу люди занимаются лодочным, а также другим водным спортом. Там базируются туристы, которые идут в поход.



Над водной гладью ночью появился объект, который святился зелёным светом. НЛО немного покружил над озером, а потом скрылся. Очевидец даже не успел снять минутного видеоролика. Согласно убеждению автора, он столкнулся с пришельцами. В этом очевидца поддерживают уфологи в глобальной сети. По мнению критиков на кадрах видно свечение обыкновенного лазера, используемое на курортных базах.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
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